В «ДНР»: Сегодня на КПП «Еленовка» все «отлично» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Еленовка» сегодня, 12 июня, собралась огромная автомобильная очередь. Фото очереди опубликовала в соцсети очевидец Полина.
В частности, Полина показала очередь в сторону подконтрольной украинским властям территории.
«Все "отлично"», – комментирует Лиза.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о нововведениях на КПП «ДНР». Из-за новшеств значительно выросли очереди. Также о новом «распоряжении» «ДНР» рассказали в ОБСЕ.
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