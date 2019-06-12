Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 12 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 42,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9690 человек и 1175 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9235 человек и 1530 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8335 человек и 1345 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4635 человек и 1045 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10860 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/35;

КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

vika: «4:50 "Каргилл" на выезд из Донецка: основная очередь стоит немного на мосту, льготная машин на 20 меньше»;

Andrew: «8:20 "Каргилл" в Украину на съезде с моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «8:00. Из Донецка в Мариуполь. Еленовка (днр) общая до 4 туалета. Льгота за 2-м туалетом. "Перлына" 10-12 авто»;

Александр: «8:37. В Донецк в Еленовке 20 авто. Из Донецка в Новотроицком 40-50 авто. Пускают слабо».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Дмитрий: «6:00. Гнутово – очередь начинается за 100 метров до знака "конец населенного пункта Куликово"».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.