В «МГБ ДНР» для шпионажа за ВСУ завербовали жителя Кропивницкого . Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили привлечение жителя Кропивницкого (Кировоградская обл.) представителями «МГБ ДНР» к проведению разведывательно-диверсионной деятельности на территории Кировоградщины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, житель Кропивницкого с 2017 года неоднократно посещал близких родственников на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области.

«Во время очередной поездки в мае 2019 года с мужчиной наладил контакт представитель так называемой "МГБ ДНР", который заставил его подписать соответствующее обязательство о тайном сотрудничестве. По заданию врага мужчина должен был в течение 2-х месяцев устроиться на службу в одну из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области», – говорится в сообщении.

«Вербовщиков, прежде всего, интересовал доступ к объектам хранения оружия и боеприпасов. Связь с "кураторами" житель Кропивницкого должен был поддерживать через своих родственников, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса. Опасаясь за жизнь своих родных, по возвращении домой мужчина совершал попытки устроиться на службу в военные подразделения. Однако он не выполнил поручение вражеской стороны, поскольку стал объектом внимания украинской спецслужбы», – сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Житель Кропивницкого дает показания об обстоятельствах вербовки. Досудебное расследование продолжается.

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