Безвиз с ЕС: На Луганщине выдали около 110 тыс. биометрических паспортов. Новости

На Луганщине за период действия безвизового режима с 2017 года выдали около 110 тыс. биометрических паспортов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Управления Государственной миграционной службы Украины в Луганской области Александр Церковный.

По его словам, на Луганщине открыто 15 территориальных подразделений миграционной службы Украины, а за последние 2 года жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса в них оформили свыше 29 тыс. заграничных биометрических паспортов.

«Наибольшим спросом среди жителей Луганской области пользуется административная услуга – оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. С каждым годом эта статистика увеличивается», – сообщил он.

«Я уже в Европе была. Это очень удобно, потому что не нужно делать визу. Тем более в нашем городе мы не сможем этого сделать. Это надо куда-то поехать, а также потратиться и на визу и на проезд», – рассказала жительница Северодонецка Катерина.

Однако не у всех жителей Луганщины есть финансовые возможности посетить Европу даже без визы. Некоторые отмечали, что даже введение безвизового режима пока не позволяет им путешествовать по странам Евросоюза.

Напомним, сейчас стоимость оформления заграничного биометрического паспорта Украины составляет 557 грн. С 1 июля 2019 года стоимость оформления документа возрастет до 682 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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