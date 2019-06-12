На Луганщине участник НВФ «ЛНР» осужден к 8 годам тюрьмы. Новости

Новойадарский районный суд Луганской области приговорил участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР» к 8 годам тюрьмы. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«В начале 2016 года житель Стаханова (после переименования – Кадиевка) вступил в ряды НВФ сепаратистов. Пройдя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против ВСУ. В марте текущего года украинские военные задержали боевика на линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный дал подробные показания относительно своего участия в НВФ, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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