Сводка из зоны ООС за 11 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов противника трое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- у Водяного – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Песок – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Павлополя – из минометов калибром 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Авдеевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- у Широкино – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- у Попасной – из артиллерии калибром 122 мм;
- у окраины Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Станицы Луганской – из стрелкового оружия;
- у Гладосово – из артиллерии калибром 122 мм;
- вблизи Золотого – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Новолуганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у окраины Пивденного – из минометов калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Вследствие обстрелов противника трое украинских военных получили ранения.
С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил 4 раза.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских военных:
- вблизи Водяного – из стрелкового оружия;
- у Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- у Новгородского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, стрелкового оружия;
- у окраины Зайцево – из минометов калибром 120 мм.
В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 367 единиц. Под огнем оказались Ясиноватая, расположенные вблизи города село Васильевка и поселок Минеральное; село Спартак к северу от Донецка; горловские поселки шахты им. Изотова, Доломитное и Зайцево; село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, села Пришиб и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».
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