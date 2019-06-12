Сводка из зоны ООС за 11 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов противника трое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Водяного – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Песок – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Павлополя – из минометов калибром 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Авдеевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

у Широкино – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

у Попасной – из артиллерии калибром 122 мм;

у окраины Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Станицы Луганской – из стрелкового оружия;

у Гладосово – из артиллерии калибром 122 мм;

вблизи Золотого – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у окраины Пивденного – из минометов калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вследствие обстрелов противника трое украинских военных получили ранения.

С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил 4 раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских военных:

вблизи Водяного – из стрелкового оружия;

у Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Новгородского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, стрелкового оружия;

у окраины Зайцево – из минометов калибром 120 мм.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 367 единиц. Под огнем оказались Ясиноватая, расположенные вблизи города село Васильевка и поселок Минеральное; село Спартак к северу от Донецка; горловские поселки шахты им. Изотова, Доломитное и Зайцево; село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, села Пришиб и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».