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Сводка из зоны ООС за 11 июня: Версии сторон конфликта. Новости

Сводка из зоны ООС за 11 июня: Версии сторон конфликта

12.06.19 10:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов противника трое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

  • у Водяного – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Песок – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Павлополя – из минометов калибром 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Авдеевки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • у Широкино – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

  • у Попасной – из артиллерии калибром 122 мм;
  • у окраины Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе Станицы Луганской – из стрелкового оружия;
  • у Гладосово – из артиллерии калибром 122 мм;
  • вблизи Золотого – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у окраины Пивденного – из минометов калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вследствие обстрелов противника трое украинских военных получили ранения.

С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил 4 раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции украинских военных:

  • вблизи Водяного – из стрелкового оружия;
  • у Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

  • у Новгородского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, стрелкового оружия;
  • у окраины Зайцево – из минометов калибром 120 мм.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 367 единиц. Под огнем оказались Ясиноватая, расположенные вблизи города село Васильевка и поселок Минеральное; село Спартак к северу от Донецка; горловские поселки шахты им. Изотова, Доломитное и Зайцево; село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, села Пришиб и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

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