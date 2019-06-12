В «ДНР» на шахтах травмированы трое горняков. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки получили травмы трое шахтеров. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

11 июня в Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» во время проведения работ по выемке угля выпавшим куском породы получил травму руки проходчик 1978 года рождения.

В тот же день на той же шахте во время проведения работ по выемке угля лопнувшим резиновым шлангом от воздушной магистрали получил травму глаза горнорабочий очистного забоя 1984 года рождения.

Как утверждают в «ДНР», оба горняка получили медицинскую помощь, после чего были транспортированы в больницы: первый – в травмпункт в Макеевке, второй – в травматологический центр в Донецке.

Кроме того, 11 июня в Кировском (после переименования – Крестовка) на шахте «Комсомолец Донбасса» во время проведения работ по монтажу противопожарного трубопровода упавшей трубой получил травму лица проходчик 1974 года рождения. Как уверяют в «ДНР», пострадавшему была оказана медицинская помощь, он был транспортирован в городскую больницу.

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