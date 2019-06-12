Прагматичный аргумент: Эксперт о снятии ограничений по провозу товаров через КПВВ . Новости

Снятие ограничений для населения по провозу украинских товаров через линию разграничения на Донбассе в «Л-ДНР» не только экономически выгодно Украине. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

Она напомнила, что Украина выплачивает пенсии и соцвыплаты жителям неподконтрольного Донбасса, которые зарегистрированы как переселенцы, но люди вынуждены проходить проверки и верификацию на подконтрольной украинским властям территории, а те, кто проживают в «Л-ДНР», пересекать для этого линию разграничения.

«Ежедневно десятки тысяч людей с оккупированной территории приезжают на подконтрольную территорию в Донецкую и Луганскую области. Какая основная цель их приезда? В основном, снять деньги со своего украинского счета – пенсию или еще что-то. Обычно люди приезжают раз в несколько месяцев, снимают три пенсии или снимают деньги для себя, родственников, соседей, еще кого-то. Приезжают с 3-5 карточками, деньги снимают, а потратить они их на территории подконтрольной Украине не могут, потому что через линию разграничения они практически ничего перевезти не могут», – отмечает Золкина.

«Это значит, что они снимают наличные деньги и везут в "ЛНР" и "ДНР". У меня логический вопрос – это стратегический подход? Что мы деньги выдаем – это правильно, мы должны это делать, как государство мы не должны отказываться от своих людей, но почему мы не даем им возможность эти деньги здесь оставить? Там, где выбор больше, цены ниже, там, где нет работы у местного населения, где могут заработать украинские предприниматели. Но мы спокойно позволяем им вывозить наличные и сами запрещаем им купить товары здесь», – поясняет эксперт.

Аналитик добавила, что из-за ограничений на КПВВ жители неподконтрольного украинским властям Донбасса вынуждены покупать товары и продукты в «Л-ДНР» российского производства или украинского производства, которые незаконно привозят туда контрабандой. «Таким образом с помощью денег, которые Украина платит своим гражданам, мы на низовом уровне подпитываем жизнедеятельность "ЛНР" и "ДНР"», – считает она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: