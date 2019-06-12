Оценивали угрозы: Донбасс посетила делегация СНБО (Фото). Новости

Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем СНБО Александром Данилюком. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Целью визита, как рассказали в штабе, стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед украинскими военными и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

Во время визита члены СНБО заслушали доклад командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского по общей ситуации.

Впоследствии рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка. И побывала на Приазовье, где участники группы изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения. Также должностные лица Совета национальной безопасности и обороны Украины изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.