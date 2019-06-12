Жители Донетчины выдвинули Бориса Колесникова кандидатом в нардепы. Новости

На Донетчине жители сел Кондратовка, Куртовка, Софиевка, Осиновое, Торское, Павловка, Николайполье, Новопавловка и других выдвинули Бориса Колесникова кандидатом в народные депутаты по 49 избирательному округу. Об этом сообщает «ZI.ua»

Сообщается, что в клубе с. Кондратовка премьер-министр оппозиционного правительства, меценат и президент благотворительного Фонда Борис Колесников встретился с жителями Константиновского района. Политик поблагодарил земляков за доверие, и пообещал всеми силами отстаивать интересы громады.

«Я хотел бы, чтобы ваши дети и внуки имели будущее и отсюда не уезжали. Какой будет показатель, что в Константиновке и Дружковке все получается? Показатель будет тогда, когда люди здесь начнут строить и покупать новое жилье. Это значит, у них появилась надежда на стабильный завтрашний день. Наша задача простая – добиться того, чтобы Донбасс уважали. Не надо его бояться, его нужно уважать», – отметил Борис Колесников.

По мнению оппозиционера, людям нужны достойные зарплаты, достойный уровень жизни.

«Когда Германия воссоединилась после падения Берлинской стены, жители ГДР, тогда еще соцстраны, сказали, что им было лучше в соцлагере. "Мы были уверены в своем будущем и будущем своих детей", – это для них был главный показатель».

Как считает политик, чтобы пенсионеры почувствовали себя защищенными, нужно чтобы пенсия была не менее 40% от зарплаты. Во всем мире так. Но у нас этого нет, потому что зарплату платят в конвертах, а зарплата – это отчисления в пенсионный фонд. Нужно чтобы эта система работала.

«Что касается Константиновского района, то проблем много. Первая – водоснабжение. Все наши проблемы начинаются со Славянского водовода, построенного в 1952 году. Его модернизировали лет 30 назад. Но время берет свое. Поэтому мы подготовили программу водоснабжения северного Донбасса. Трубопроводы, ведущие в Константиновку, Дружковку, Покровский район, нужно поменять полностью. Иначе без воды мы не то, что не сможем приглашать сюда иностранных инвесторов мы не выживем.

Вторая проблема – дороги. И мы обязательно ими займемся. Вода и дороги нам нужны для того, чтобы развивать производство и рабочие места в сельской местности. В одном из сел мы хотим сейчас наладить производство сырокопченых колбас. В другом, к примеру, построить, пекарню. В третьем – открыть производство джемов, тем более, что много для этого не нужно. Нам надо, чтобы каждое село чем-то славилось. Как было когда-то. Поэтому программа сел очень важна, чтобы молодежь от нас не уезжала», – сказал политик.

Как отметил Борис Колесников, кроме бесплатной автошколы и кухни поварского искусства, открытых его Благотворительным фондом в учебных заведениях Константиновки, планируется еще много интересных проектов.

«Мы хотим расширить этот список и открыть обучение швейному мастерству, пошиву обуви. Для этого в лицеях предстоит создать соответствующие условия на самом современном оборудовании. Образование – важнейшая часть нашей жизни. Если у нас нет грамотной молодежи – у нас нет будущего», – подчеркнул Борис Колесников.