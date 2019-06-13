На Луганщине проверяли качество отремонтированной дороги (Фото). Новости

На дороге «Троицкое – Белокуракино – Старобельск» в Луганской области был проведен контроль качества проведения дорожных работ на двух участках. Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Луганской области.
На дороге работали сертифицированные специалисты Государственного предприятия «Научно-технический центр "Дорожный контроль качества"». Специалисты взяли образцы, чтобы изучить физико-механические свойства асфальта, качество проведенных работ по слоям асфальтобетона. В процессе проверки также были измерены поперечный уклон и ширина проезжей части. Отобранные образцы направлены в лаборатории для проведения соответствующих испытаний. Будет подготовлен отчет о соответствии требованиям и стандартам ГОСТ.
Текущий средний ремонт на участке длиной почти 4 км был начат еще 2 года назад, но из-за недостатка средств тогда его не завершили. На сегодняшний день – почти все работы выполнены. Осталось обустроить обочины (эти работы выполнены на 80%) и нанести разметку – подрядчики обещают сделать это в ближайшее время.
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