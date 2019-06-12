На Донетчине ГБР расследует ДТП с участием работника прокуратуры. Новости

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске (Донецкая обл.), выясняют обстоятельства ДТП с участием работника прокуратуры в Мариуполе. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, 11 июня 2019 года автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована», – сообщили в прокуратуре.

Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

«С целью установления всех обстоятельств аварии проводят неотложные следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового», – добавили в ГБР.