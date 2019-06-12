Представитель Зеленского в Верховной Раде: ЕС и НАТО – вопросы референдума . Новости

Курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО – это вопросы референдума. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украина».

«Если не знаешь, как действовать, действуй по закону. Если даже по закону ты не знаешь, как действовать, спроси у народа. Когда Леонид Кравчук ехал подписывать Беловежские соглашения, он сделал правильную вещь – спросил у народа. И он сам мне говорил: "Я подписывал эти соглашения с легкостью, потому что за мной стояла воля народа". Поэтому по особенно сложным вопросам мы будем спрашивать у народа: о вступлении в ЕС, о вступлении в НАТО», – сказал он.

«Но мы не будем делать это сейчас, потому что ЕС и НАТО – это не самоцель. Это – путь, направление, повышение стандартов. И когда мы будем готовы к этому, мы начнем реальную интеграцию в эти структуры... ЕС и НАТО – это вопросы референдума. Это касается самых важных вопросов», – продолжил Стефанчук.

По его словам, президентская команда также хочет внедрить новый петиционный механизм, когда люди смогут голосовать «за» и «против» какой-то идеи. «Нынешнюю петиционную систему надо реформировать, чтобы не появлялись петиции об отмене петиции и т.д. Все должны иметь возможность четко высказаться по конкретному вопросу. Если большой процент против – петиция откладывается. Это будет касаться менее важных вопросов», – сообщил представитель президента в парламенте.

«Третий механизм – механизм recalls, механизм отзыва. У нас он вообще не работает, не работает импичмент, не работает отзыв народного депутата. Надо ввести механизм народного вето. Почему только президент имеет право накладывать вето на принятые законопроекты? Вся эта система у нас уже прописана. Мы максимально включаем ІТ-технологии. Если Верховная Рада принимает решение, которое не имеет серьезной поддержки народа, то перед передачей на подпись президенту, дается некоторый период, чтобы оно прошло процедуру народного вето. Если он набирает определенный процент голосов против, он должен быть ветирован», – рассказал Стефанчук.

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