Артиллеристы Объединенных сил соревновались в готовности немедленно вступить в бой (Фото). Новости

Противотанковые подразделения из состава Объединенных сил находятся на определенной линии отвода в боевой готовности. Артиллеристы повседневно совершенствуют свои профессиональные навыки и умения, оттачивая боевую практику на полигонах. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В оперативно-тактической группировке «Север» штатные расчеты противотанковых 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира» соревновались в готовности немедленно вступить в бой. Как отметили командиры, подчиненный личный состав демонстрирует высокие результаты по всем нормативам, улучшая с каждым разом свое время.

Вскоре, анонсировали в штабе ООС, противотанковые подразделения оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток» будут соревноваться между собой за звание лучшего расчета и противотанкового артиллериста.

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