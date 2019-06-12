На Донетчине утонул мужчина. Новости

В пос. Щурово (Лиманский р-н, Донецкая обл.) утонул 36-летний житель Славянска. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что правоохранителям поступило сообщение о гибели человека на одном из пляжей реки Северский Донец.

«Погибшим оказался житель Славянска 1982 года, который отдыхал на одной из местных баз. По словам свидетелей, во время купания он внезапно исчез под водой и не вынырнул», – рассказали в полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.