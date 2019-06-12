Перепись населения в Украине может пройти в конце этого года. Новости

Перепись населения в Украине может пройти в конце этого года, если будет возможность удешевить эту процедуру. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украина».

«Кабмин и Госстат запланировали на 2020 год проведение переписи. Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма – до 4 млрд грн. Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте», – сказал он.

По его словам, перепись населения, как правило, проводится в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей. «Надо будет внести изменения в госбюджет, что будет очень сложно сделать. Это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ», – отметил Стефанчук.

«Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы – есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД (удостоверение участника боевых действий, – прим. ред.), зато есть масса корочек УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок», – считает представитель президента в парламенте.

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