«Честно, с цен офигел»: В Донецке обсуждают дорогую минералку и продукты (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец рассказал о ценах на продукты питания, продемонстрировав свои покупки.
Покупки он делал в июне в супермаркете «Парус».
Так, овощи в супермаркете стоят (цена за кг):
- лук – 41 руб. (17 грн по местному курсу на 13.06.2019)
- огурцы – 38 руб. (16 грн);
- морковь – 42 руб. (17 грн);
- молодой картофель розовый – 58 руб. (24 грн);
- капуста – 18 руб. (7 грн);
- кабачки – 35 руб. (14 грн);
- помидоры – 98 руб. (40 грн).
Также дончанин приобрел:
- рис пропаренный (900 г) – 61 руб. (25 грн);
- сахар (900 г) – 41 руб. (17 грн);
- гречку (900 г) – 59 руб. (24 грн);
- макароны (400 г) – 39 руб. (16 грн);
- хлеб собственной выпечки – 20 руб. (8 грн);
- яйца (цена за штуку) – 3,75 руб. (1,5 грн);
- молоко (за литр) – 44 руб. (18 грн);
- сок (1 л) – 91 руб. (37 грн);
- воду «Моршинская» (1,5 л) – 58 руб. (24 грн).
Житель Донецка также купил в супермаркете (цена за кг):
- лимон – 148 руб. (60 грн);
- грибы – 135 руб. (55 грн);
- кусочек твердого сыра – 583 руб. (238 грн);
- свинину (корейка на кости) – 289 руб. (118 грн);
- говяжью печень – 155 руб. (63 грн);
- соленое сало с зеленью и чесноком – 260 (106 грн);
- курицу домашнюю – 249 руб. (102 грн);
- колбасу местного производства – 783 руб. (320 грн).
Общая сумма покупки составила. «Вот такая у нас небольшая закупочка была… Где-то, конечно, что-то можно взять подешевле, где-то какая-то группа товаров будет подороже», – отметил Полтавец.
«Цена у "Моршинской" – космическая, как для бутылки воды», – добавил он.
Пользователи соцсети прокомментировали обзор цен, отмечая дороговизну продуктов в целом. Также пользователи соцсетей акцентируют внимание на том, что на подконтрольной территории минеральная вода в бутылке значительно дешевле:
- Олег: «У нас в Старобельске "Моршинская" – покупал 11,2 грн. Честно, с цен офигел»;
- Марина: «Очень высокие цены! Наверное, из-за аренды в "Донецк Сити". В других супермаркетах и на рынках цены значительно дешевле»;
- Юленька: «В "Парусе" намного дороже обычных рыночных цен»;
- Владимир: «Цены просто ох**ть»;
- Алекс: «В Харькове "Моршинская" 10-12 грн за 1,5 литра»;
- «Linkin Park»: «"Моршин" – 10,50 грн полторуха»;
- Марк: «Нормально, недавно брал "Моршин" по 11,6 грн, а тут ровно в 2 раза. Сок покупал по 27 грн»;
- Юрий: «В Волновахе на вокзале за 15 грн, кажись, брал полторуху "Моршинской". А вообще, на Текстиле цены на порядок меньше, как в магазах, так и на рынке»;
- Лена: «А в Киеве в "АТБ" вода "Моршинская" по акции 8 грн».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Читайте также:
Комментарии