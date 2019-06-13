«Честно, с цен офигел»: В Донецке обсуждают дорогую минералку и продукты (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец рассказал о ценах на продукты питания, продемонстрировав свои покупки.

Покупки он делал в июне в супермаркете «Парус».

Так, овощи в супермаркете стоят (цена за кг):

лук – 41 руб. (17 грн по местному курсу на 13.06.2019)

огурцы – 38 руб. (16 грн);

морковь – 42 руб. (17 грн);

молодой картофель розовый – 58 руб. (24 грн);

капуста – 18 руб. (7 грн);

кабачки – 35 руб. (14 грн);

помидоры – 98 руб. (40 грн).

Также дончанин приобрел:

рис пропаренный (900 г) – 61 руб. (25 грн);

сахар (900 г) – 41 руб. (17 грн);

гречку (900 г) – 59 руб. (24 грн);

макароны (400 г) – 39 руб. (16 грн);

хлеб собственной выпечки – 20 руб. (8 грн);

яйца (цена за штуку) – 3,75 руб. (1,5 грн);

молоко (за литр) – 44 руб. (18 грн);

сок (1 л) – 91 руб. (37 грн);

воду «Моршинская» (1,5 л) – 58 руб. (24 грн).

Житель Донецка также купил в супермаркете (цена за кг):

лимон – 148 руб. (60 грн);

грибы – 135 руб. (55 грн);

кусочек твердого сыра – 583 руб. (238 грн);

свинину (корейка на кости) – 289 руб. (118 грн);

говяжью печень – 155 руб. (63 грн);

соленое сало с зеленью и чесноком – 260 (106 грн);

курицу домашнюю – 249 руб. (102 грн);

колбасу местного производства – 783 руб. (320 грн).

Общая сумма покупки составила. «Вот такая у нас небольшая закупочка была… Где-то, конечно, что-то можно взять подешевле, где-то какая-то группа товаров будет подороже», – отметил Полтавец.

«Цена у "Моршинской" – космическая, как для бутылки воды», – добавил он.

Пользователи соцсети прокомментировали обзор цен, отмечая дороговизну продуктов в целом. Также пользователи соцсетей акцентируют внимание на том, что на подконтрольной территории минеральная вода в бутылке значительно дешевле:

Олег: «У нас в Старобельске "Моршинская" – покупал 11,2 грн. Честно, с цен офигел»;

Марина: «Очень высокие цены! Наверное, из-за аренды в "Донецк Сити". В других супермаркетах и на рынках цены значительно дешевле»;

Юленька: «В "Парусе" намного дороже обычных рыночных цен»;

Владимир: «Цены просто ох**ть»;

Алекс: «В Харькове "Моршинская" 10-12 грн за 1,5 литра»;

«Linkin Park»: «"Моршин" – 10,50 грн полторуха»;

Марк: «Нормально, недавно брал "Моршин" по 11,6 грн, а тут ровно в 2 раза. Сок покупал по 27 грн»;

Юрий: «В Волновахе на вокзале за 15 грн, кажись, брал полторуху "Моршинской". А вообще, на Текстиле цены на порядок меньше, как в магазах, так и на рынке»;

Лена: «А в Киеве в "АТБ" вода "Моршинская" по акции 8 грн».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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