На Луганщине в ВНО по географии приняли участие почти 1,2 тыс. человек. Новости

На Луганщине прошло внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Тестирование организовано на пяти пунктах в Северодонецке. К проведению ВНО привлечено 215 педагогических работников. Из 1303 зарегистрированных лиц на пункты тестирования появились 1199 участников внешнего независимого оценивания (92% от количества зарегистрированных). Нарушений во время ВНО не было», – сообщили в облгосадминистрации.