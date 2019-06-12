Кабмин выделил деньги на жилье участникам боевых действий и ВПЛ. Новости

Участники боевых действий на Донбассе из числа переселенцев, а также участники боевых действий за рубежом, семьи погибших активистов Майдана получат деньги на приобретение жилья. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы приобретем для них около 500 квартир, и в этом году предоставим эти квартиры этим категориям граждан», – сказал он.

О принятом решении правительства о перераспределении бюджетных средств на эти цели доложил министр социальной политики Украины Андрей Рева: «Речь идет о выделении 25 млн грн нашим участникам боевых действий, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, что позволит выделить им деньги на приобретение 24 квартир», – сообщил он.

«Будет направлено еще почти 40 млн на эту программу, что позволит более 36 участникам боевых действий, которые являются внутренне перемещенными лицами, получить деньги на приобретение жилья», – отметил Рева.

По его словам, также принятым распоряжением Кабмина предусмотрено направить 200 млн грн для обеспечения жильем граждан Украины – участников боевых действий на территории других стран. «Это программа действует два года. В прошлом году мы также направляли 200 млн грн, и в этом 200 млн грн, что позволит получить жилье 165 участникам боевых действий с инвалидностью, которые принимали участие в боевых действиях на территории других стран», – проинформировал министр.

Он добавил, что эти люди более 30 лет стояли в очереди на получение жилья: «Речь идет о людях, которые находились на квартирном учете по состоянию на 1 января 2018 года. Еще одна важная особенность – эти деньги направляются непосредственно людям. Речь не о том, что чиновники будут покупать им жилье или кто-то строить. Принцип – деньги ходят за человеком».

Также деньги на приобретения жилья выделили семьям погибших участников боевых действий на Донбассе и семьям тех военных, которые получили инвалидность I и II групп. «Эта программа действует с 2015 года, и по принципу деньги ходят за человеком уже обеспечено около 2 тыс. представителей этой категории наших граждан. Ни одной жалобы за три года не поступило. И сейчас мы направляем 305 млн грн на еще 279 квартир… И 24 млн грн впервые направляются участникам Революции Достоинства, которые пострадали на Майдане и имеют статус инвалидов войны», – сообщил Рева.