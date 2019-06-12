На Донетчине из-за телефона и ноутбука избили 61-летнего мужчину. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) двое мужчин напали на 61-летнего горожанина, избили и ограбили его. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

Происшествие произошло около 11 часов вечера в Центральном районе города. Один из нападавших увидел на улице мужчину, который нес ноутбук и мобильный телефон.

«Ценное имущество привлекло внимание негодяя и тот решил проследить за мужчиной, сев вместе с ним в общественный транспорт. Когда мариуполец вышел на своей остановке – злоумышленник подошел к нему и начал разговор, параллельно направив своему товарищу сообщение о найденной "жертве". Закончив "дружелюбный" разговор, мужчина попрощался с мариупольцем и уже вместе с товарищем начал тайком следить за ним. Как только 61-летний мужчина оказался на пустынной улице, злоумышленники набросились на него, избили и забрали имущество», – рассказали в полиции.

Через несколько дней, потерпевший обратился за помощью к правоохранителям.

Уже в течение суток оба нападавших были задержаны. Ими оказались местные жители, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

«Подозреваемые признались в содеянном и рассказали куда сбыли украденное имущество», – отметили в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.