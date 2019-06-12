Избил пьяную студентку: В «ЛНР» вынесли «приговор» «директору» колледжа . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «директора» колледжа приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год за то, что он избил пьяную студентку. Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

«В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый, будучи директором колледжа, причинил несовершеннолетней потерпевшей – учащейся колледжа – побои и физическую боль по причинам аморального поведения последней, которое выразилось в том, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения», – утверждают в «ЛНР».

«Вина подсудимого полностью доказана и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. В судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью и раскаялся в содеянном. Судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год… Ему установлен испытательный срок на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу», – добавляют в «республике».