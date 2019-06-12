Как проходит капитальный ремонт автодороги Доброполье – Лиман (Видео). Новости

На Донетчине продолжают проведение ремонтных работ на дорогах региона. Об этом сегодня, 12 июня, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.
Он отметил, что в Донецкой области благодаря реформе децентрализации и внедрению Государственного дорожного фонда в 2018 году отремонтировали 125 км дорог государственного значения и 52,4 км дорог местного значения с полной заменой дорожного покрытия и усилением основания.
По его словам, сейчас продолжается текущий средний ремонт моста через Северский Донец в районе Богородичного; капитальный ремонт автодороги Доброполье – Лиман на участке между Андреевкой и Сергеевкой и дороги по маршруту движения Запорожье – Мариуполь в районе поселка Никольское. Кроме того, восстанавливается участок дороги между Никоноровкой и Миньковкой на маршруте Славянск – Бахмут и участок вблизи Новой Полтавки на автодороге Н-32 Покровск – Бахмут – Михайловка.
На видео показан капитальный ремонт автодороги Доброполье – Лиман на участке, расположенном между Андреевкой и Сергеевкой:
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