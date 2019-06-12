На Донетчине у участника НВФ нашли арсенал оружия. Новости

У жителя Краматорска (Донецкая обл.), который присоединился к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) «ДНР» изъяли гранаты, порох, патроны разных калибров, снаряженный магазин к автомату Калашникова и дымовые шашки военного назначения. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба полиции Краматорска.

Сообщается, что мужчина 1976 года рождения присоединился к НВФ «ДНР» в 2014 году. Мужчина дежурил на блокпостах НВФ и патрулировал улицы Краматорска.

«После освобождения города от террористов боевик скрылся. Фигуранту заочно сообщено о подозрении за участие в незаконном вооруженном формировании "ДНР". Однако недавно сотрудники отдела криминальной полиции Краматорска от местных жителей получили информацию об оставленном 42-летним мужчиной арсенале боеприпасов», – рассказали в полиции.

При проведении обыска по месту его временного пребывания правоохранители обнаружили 167 патронов различных калибров (7.62, 5.45 и 9 мм), гранаты, 2 дымовые шашки военного назначения, порох, снаряженный магазин к автомату и предмет в цинковом корпусе, похожий на дымовую шашку.

Найденное изъято и направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».