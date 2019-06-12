Неприятные звоночки: Гримчак о переговорах с Россией по Донбассу. Новости

Есть два момента, которые настораживают в возобновлении с Россией переговоров по Донбассу и перспективах урегулирования конфликта. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Первый момент – это заявление пресс-секретаря президента России о том, что Путин не планирует встречаться с Зеленским. Мне кажется, что Россия все-таки будет пытаться перевести формат переговоров "Россия – Украина – ОБСЕ" или "Россия – Украина – Германия и Франция" в формат "вы должны разговаривать с "Л-ДНР"», – сказал он.

«Не попасться на эту ловушку будет той задачей, которая стоит перед нынешним президентом», – продолжил Гримчак.

По его словам, вторым настораживающим моментом было заявление посла Франции в Украине Изабель Дюмон о том, что скорее всего миротворческая миссия на Донбассе невозможна. «Это, мне кажется, очень неприятный звоночек, на который надо будет каким-то образом реагировать нашему президенту», – считает замминистра МинВОТ.

Он напомнил, что в 2018 году Украина и международные партнеры вышли на «понятный и разумный план» по возвращению Донбасса с помощью миротворческой миссии ООН. «Это было понятно, логично, разумно и выгодно всем: и Украине – мы заканчиваем боевые действия, и России – она уходит, сохранив лицо. А сегодня – это настораживает», – отметил Гримчак.

Замминистра МинВОТ также прокомментировал инициативу об объявлении очередного режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

В ответ на данные заявления ТКГ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Из-за новых заявлений по Донбассу 10 июня под зданием Администрации президента прошла масштабная акция «Ні капітуляції!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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