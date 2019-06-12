Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В «ДНР»: Очевидец показал ситуацию на «республиканском» КПП (Фото). Новости

В «ДНР»: Очевидец показал ситуацию на «республиканском» КПП (Фото)

ДН

12.06.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» «Еленовка» сегодня, 12 июня, днем по-прежнему много автомобилей. Фото очереди опубликовал в соцсети очевидец «Vape house».

Он отметил, что очередь составляет примерно 70 машин. И опубликовал фото:

Напомним, ранее очевидцы сообщили о нововведениях на КПП «ДНР». Из-за новшеств значительно выросли очереди. Также о новом «распоряжении» «ДНР» рассказали в ОБСЕ.

Читайте также:

Комментарии