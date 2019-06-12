Ситуация в пунктах пропуска днем 12 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Аннетта: «10:49. В Горловке все очереди стоят, люди стоят за туалетом, машин около 200»;

«Dimitrios8988»: «11:25. Горловка: перед первым постом машин 30, а вот дальше перед таможней 100+ и автобусов немерено».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Nata777: «10:35 "Каргилл" в Украину. Основная до моста, льгота чуть меньше. Пропускают 4+ 4, где-то в среднем 20 мин»;

vikadn: «11:40. Только проехала "Каргилл", в льготной очереди с 4:50 утра. На "Каргилле" на заезд в Донецк машин мало где-то 15 основной и 15 льготной»;

Nata777: «11:51. Приехали в 5 утра уже стоим 25 в общей. 11:25 "Каргилл" в Украину прошли. Стояли с 5 часов на мосту в основной. 11.50 стоим в Марьинке в Украину, пеших около 100. В Донецк на "Каргилле" до туалета. Почти поровну льгота/основная на 11:25»;

Nata777: «В 12:45 в Марьинке в Донецк машин после броневика и то не полностью, а пеших из Украины около 100»;

Андрей: «13:10 встал на "Каргилле" в Донецк. Обычная 30, льготы на 3-4 меньше. Проезжал 0 из Украины, в Курахово очередь авто была почти до остановки. Как двигается, правда, не знаю».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Aleksey: «11:16. Еленовка на выезд от 3-го туалета. Льготка 40 машин»;

«Vape»: «12:14. Еленовка, до третьего туалета. Будьте осторожнее, дорогу немного порезали»;

«Vape»: «13:57. Еленовка в Украину. До третьего туалета (70 примерно), запускают машин по пять-шесть, раз в полчаса».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Виталий: «12:19. Пищевик в Донецк – за поворот до третьего столба. Октябрь в камышах на дамбе, но машин навстречу едет очень даже много»;

«devichka»: «13:12. В Октябре из Донецка основная на магазине. Протяжка каждые 10 минут по 5 машин»;

Dima: «13:50. Гнутово в сторону Донецка 30 машин»;

Alex: «14:08. В Октябре в Мариуполь 5 машин, в Донецк 15».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.