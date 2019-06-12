Жителю Мариуполя сообщили о подозрении за попытку подкупить полицейских. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 43-летнему местному жителю сообщено о подозрении за предложение взятки патрульным полицейским. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, по данным прокуратуры, в мае работники патрульной полиции остановили водителя автомобиля марки ЗАЗ Daewoo Lanos за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Заметив у водителя признаки алкогольного опьянения, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование с помощью алко-тестера. Поняв, что ответственности за совершение административного правонарушения по ст. 130 КУоАП ему не избежать, мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду за не составление административного протокола», – говорится в сообщении.

Как уточняется, по согласованию с Мариупольской местной прокуратурой №1 жителю Мариуполя сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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