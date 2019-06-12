Можно ли вернуть прописку на неподконтрольном Донбассе: Разъяснение юристов. Новости

В Украине в настоящее время не существует возможности «вернуть» донецкую прописку. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, к юристам общественной организации обратились с вопросом: «Дочь – студентка университета, при поступлении получила прописку в общежитии. Сейчас заканчивает университет, и ей ставят штамп в паспорте, что она выписана из общежития. Дочь остается без прописки. Можно ли вернуть назад донецкую прописку? Как быть в такой ситуации?».

По словам специалиста, согласно существующим правилам, в настоящее время восстановить донецкую прописку невозможно.

«Законной возможности "вернуть донецкую прописку" сейчас нет. В апреле 2016 года вступили в силу новые Правила регистрации места проживания, утвержденные Постановлением Кабмина № 207 от 02.03.2016, по которым регистрацию по месту проживания могут осуществлять только органы местного самоуправления на той территории, на которую распространяются их полномочия; поэтому "проставить прописку" в Донецке или Луганске по закону сейчас нельзя», – говорится в сообщении.

Впрочем, как отметили в организации, контроль за деятельностью органов регистрации согласно новым правилам все равно осуществляет Государственная миграционная служба, но формально регистрация места проживания больше не относится к ее компетенции.

«Первое, что мы рекомендуем сделать Вашей дочери – обратиться в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) того района, где она в дальнейшем намерена жить, и получить справку переселенца. Для нее есть специальный абзац в п. 2 Постановления Кабмина № 509 от 01.10.2014: "студенты… место проживания которых было зарегистрировано в общежитиях, после снятия с регистрации имеют право получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если не желают возвращаться на прежнее место жительства"», – пояснили юристы организации.

По словам специалистов, адрес, который будет указан в справке ВПЛ, станет подтверждением места пребывания. Все услуги, которые привязаны к месту постоянной регистрации (например, оформление нового паспорта в случае его утраты), можно будет получать согласно адресу в своей справке.

Также уточняется, что, по информации Государственной миграционной службы, если регистрация на подконтрольной Украине территории произойдет более чем через 30 дней с момента снятия с предыдущей регистрации, будет вынесено предупреждение. Но если в течение года снова произойдет снятие с регистрации, а на новом месте человек опять зарегистрируется больше чем через месяц, тогда, согласно ст. 197 Кодекса про административные правонарушения Украины, придется заплатить штраф.

Кроме того, законом предусмотрена возможность зарегистрироваться в центрах учета бездомных граждан. Однако далеко не во всех населенных пунктах услуги таких центров являются бесплатными, не говоря уже о других ограничениях.