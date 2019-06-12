В Сватово ЦПАУ расширил количество админуслуг. Новости

В Сватово (Луганская обл.) в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) перечень предоставляемых услуг пополнился еще одной позицией – «Предоставление сведений из Государственного земельного кадастра (ГЗК) в форме выписки о земельном участке». Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации.

«Получение выписки о земельном участке – самая популярная в настоящее время услуга в сфере земельных отношений. Так, в течение 2018 года по заявлениям граждан через ЦПАУ было выдано 708 выдержек из ГЗК, а с начала 2019 года – 344», – говорится в сообщении.

Однако, по информации райгосадминистрации, поскольку прием, регистрация заявления и выдача заказчику выписки осуществлялись администраторами ЦПАУ, а сама услуга предоставлялась государственными кадастровыми регистраторами Сватовского территориального подразделения Госгеокадастра, то для получения выписки о земельном участке заявителю необходимо было потратить 2 дня.

Теперь, с 10 июня 2019 года заявитель может получить такой документ в день обращения непосредственно в ЦПАУ, только придерживаясь общей очереди приема граждан.

Как уточняется, с заявлениями на получение выписки могут обращаться владельцы и пользователи земельных участков, а также их наследники по запросам нотариусов. Выдержку из ГЗК можно получить при наличии полной информации о земельном участке и ее владельце в реестре. Стоимость услуги по предоставлению выписки из ГЗК составляет 96 грн 05 коп.

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