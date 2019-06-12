На Луганщине для украинской армии собрали почти 82 млн грн. Новости

В Луганской области с января по май 2019 года жители уплатили более 81 млн грн военного сбора. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

«За январь – май 2019 года поступления военного сбора составили 81 млн 876 тыс. грн. Это на 14,3 млн грн, или на 21,1% больше показателя за 5 месяца 2018 года», – сказано в сообщении.

Также, в фискальной службе напомнили, что военный сбор введен с августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

«Военный сбор направляется на защиту государственного суверенитета, он является гарантией стабильности и укрепления экономической безопасности Украины», – добавили в пресс-службе ГФС.

Читайте также: