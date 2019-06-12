ДТП в Славянске: Пострадал водитель легкового автомобиля. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового и грузового автомобилей пострадал водитель «легковушки». Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как уточняется, авария произошла на перекрестке ул. Современная и автодороги Киев – Харьков – Довжанский.

По информации полиции, 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», столкнулся с грузовиком «MAN», который двигался по «главной» дороге. Во время ДТП пострадал водитель автомобиля «Toyota».

«Информация внесена в единый реестр досудебных расследований Славянской полиции по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)», – говорится в сообщении полиции.

Начато расследование.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

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