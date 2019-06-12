Новые уловки аферистов: Двое жителей Донетчины потеряли более 200 тыс. грн. Новости

В Донецкой области двое жителей потеряли более 200 тыс. грн, поверив незнакомцам. Жителя Мирнограда (до переименования – Димитров) мошенники обманули на 57 тыс. грн, а жительницу Белозерского – на 180 тыс. грн. Правоохранители разыскивают аферистов, выманивших у граждан деньги. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в дежурную часть Мирноградского отделения полиции обратился за помощью 44-летний местный житель. Как выяснилось, сначала пострадавший получил SMS-сообщение о том, что он стал победителем лотереи и выиграл 200 тыс. грн. Во время телефонного разговора «представитель» неизвестной компании пояснил «победителю», что для получения денег необходимо оплатить 1% от выигрыша и назвал номер мобильного телефона, на который следует перевести средства.

Мужчина обрадовался неожиданному выигрышу, поэтому согласился и сразу же перевел необходимую сумму. Через несколько минут ему вновь позвонил незнакомец и сказал, что теперь необходимо перечислить еще несколько тысяч налога за выигрыш.

Уже в полиции житель Мирнограда рассказал, что таких звонков было несколько и каждый раз «представитель компании» придумывал новые поводы для перевода денег и называл новые номера мобильных телефонов. После последнего перевода мужчина заподозрил, что его обманывают и попытался связаться с незнакомцем для уточнения, когда именно он получит свой выигрыш, однако это оказалось невозможным – телефон «менеджера» оказался не в сети. Таким образом, за обещанные 200 тыс. грн житель Мирнограда перечислил 57 тыс. грн собственных средств и в итоге остался ни с чем.

Как отмечается, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» УК Украины. Мошеннику грозит до 3 лет ограничения свободы.

В этот же день к Добропольским правоохранителям обратилась жительница Белозерского с просьбой помочь разыскать злоумышленников, которые выманили у нее 180 тыс. грн.

По информации полиции, в ноябре прошлого года потерпевшая заказывала через интернет-сайт медицинские препараты. Получив их, женщина использовала лекарство по назначению и до недавнего времени уже и забыла о лечении. В конце мая этого года женщине позвонили «представители фискальной службы», сообщив, что фармацевтическая фирма, в которой она покупала медпрепараты – фейковая, и теперь клиентке будет выплачена компенсация в размере 366 тыс. грн. Единственное, что необходимо будет сделать жительнице Белозерского, это уплатить определенную сумму денег за услуги нотариуса и оформление документов на возврат средств.

Женщина согласилась на условия «инспекторов». Так, до вчерашнего дня незнакомые звонили потерпевшей и под разными предлогами выманивали деньги, обещая вот-вот перевести на ее счет названную ими ранее сумму. Родственники женщины, узнав от нее историю с получением средств, посоветовали ей больше не тратить деньги, а немедленно обратиться в полицию.

«Сотрудниками Добропольского отделения полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Правоохранители снова предупреждают граждан о том, что не следует доверять незнакомцам, которые сообщают о денежном выигрыше, особенно если вы не участвовали в лотереях и розыгрышах. «Не перечисляйте собственные средства по просьбе неизвестных, которые обещают или предлагают услуги по возврату средств, лучше откажитесь от их услуг и сообщите о таком случае в полицию», – отмечается в сообщении.

Читайте также: