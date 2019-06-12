Кучма обсудил с главой делегации МККК ситуацию на Донбассе. Новости

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Об этом сегодня, 12 июня, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«Главным гуманитарным вопросам Минского процесса является освобождение заложников. В рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в этом направлении и ожидает конструктивную позицию противоположной стороны», – написала Олифер.

По ее словам, отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях, в котором нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения. «Леонид Кучма сообщил Флоранс Жиллетт о недавнем совещании, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, там обсудили вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые нарушаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны правительства. По итогам совещания даны соответствующие поручения», – рассказала пресс-секретарь.

Кроме того, в разговоре было уделено внимание вопросу возведения моста в районе Станицы Луганской. Обновление моста является крайне необходимым: ежесуточно его пересекают более 10 тыс. человек. «Эта работа возможна после разведения на этом участке сил и средств, которое должно состояться в соответствии с Рамочном решением ТКГ от 21 сентября 2016 года при условии соблюдения в этом сегменте 7 дневного режима тишины. Помочь мирным жителям может открытие КПВВ "Золотое", относительно чего лидеры Нормандской четверки договорились еще в октябре 2016 года. С украинской стороны этот пункт пропуска полностью готов и обустроен», – добавила Олифер.

«Все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на основе взаимности. И прежде всего, должен быть выполнен блок Минских соглашений по безопасности – прекращение огня, вывод из Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче», – отметил Леонид Кучма.

Флоранс Жиллетт заверила в продолжении работы МККК для помощи в решении гуманитарных и социальных проблем Донбасса.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планировалось начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

Читайте также: