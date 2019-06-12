Отсчет начался, – Клименко о разведении сил и средств у Станицы Луганской. Новости

В прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) первые сутки отсчета «режима тишины» прошли без провокаций. Об этом сегодня, 12 июня, на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Отсчет начался. Первые сутки тишины – без провокаций. Без обстрелов в Станице Луганской, но не вдоль линии фронта. Обстрелы в течение минувших суток велись на Золотовском, Крымском и Попаснянском направлениях. К счастью, без жертв и разрушений с нашей стороны!», – написал он.

Напомним, ранее Клименко сообщал, что 11 июня с 00:00 часов снова начался отсчет «режима тишины». Если он продлится ровно неделю, то 17 июня украинские войска в Станице Луганской будут отведены на один километр.

Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено.

Позже стало известно, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня.

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