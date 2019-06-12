На Донетчине объявлены 7 новых заказников. Новости

На Донетчине в Александровском районе объявлены 7 новых заказников с целью сохранения ценных и типичных природных комплексов. Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации на странице в Facebook.
Как уточняется, соответствующее распоряжение № 580/5-19 «Об объявлении заказников местного значения в Александровском районе Донецкой области» подписал 7 июня председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.
Так, общая площадь 7 новых заказников составляет 338,72 га, это ботанические заказники местного значения:
- «Тоненькая», площадью 15,92 га;
- «Берестовая», площадью 57,0 га;
- «Шахан 1», площадью 10,8 га;
- «Шахан 2», площадью 48,0 га;
- «Глуховский лес», площадью 23,0 га;
- «Крутенькое», площадью 77,0 га;
- «Балки», площадью 107,0 га.
Отмечается, что эти природные территории включают лесное урочище, естественное лесное насаждение, искусственное лесное насаждение и балки, покрытые искусственными лесными насаждениями различных древесно-кустарниковых пород. На склонах балок местами сохранились насаждения, занесенные в Красную книгу Украины. Также, многочисленные не лесные участки и поляны покрыты типичной степной растительностью, которая весьма разнообразна и не деградировала.
В целом, площадь природно-заповедного фонда Донецкой области сейчас составляет 97 932,48 га.
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