Стало известно, сколько переселенцев в Украине получали пенсию в мае. Новости

В Украине в мае текущего 2019 года выплата пенсий проводилась около 600 тыс. пенсионеров-переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, сегодня, 12 июня, передает «УНН».

«В мае 2019 года выплата пенсий проводилась 597,6 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц на общую сумму 2,8 млрд грн», – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что для совершенствования порядка проведения социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) Пенсионным фондом Украины (ПФУ) разработан проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины». Этот проект документа Минсоцполитики планирует в ближайшее время внести на рассмотрение правительства.

Пока же выплата пенсий территориальными органами ПФУ не осуществляется в случае получения от органов социальной защиты населения решения об отмене действия справки ВПЛ или выплата пенсии не возобновляется по решению специальной комиссии об отказе в возобновлении социальных выплат.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10 июня учтены 1 млн 383 тыс. 700 переселенцев из Донбасса и Крыма.

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