Плата за коммуналку: Как уменьшить счет за некачественные услуги. Новости

В Украине правительство утвердило новый порядок расчета платы за жилищно-коммунальные услуги несоответствующего качества. Теперь у потребителей есть возможность уменьшить счет за некачественные услуги, передает «Юрлига».

Так, жильцы многоквартирных домов могут платить только за фактически оказанные им услуги, имея право уменьшить счета в случае предоставления некачественной услуги или ее непредоставления.

Это урегулировано Порядком осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления, предоставления несоответствующего качества, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины № 482.

В частности, перерасчет проводится в случае:

предоставления услуги с нарушением требований относительно ее качества, предусмотренных договором о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом, а также стандартами, нормативами, нормами, порядками и правилами;

предоставления услуги с нарушением периодичности ее предоставления;

непредоставления управляющим услуги или ее отдельных составляющих.

Для перерасчета потребитель должен подать управляющему акт-претензию определенной формы. Сумма перерасчета засчитывается в оплату будущих платежей, кроме случая прекращения действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом.

Также, согласно новому порядку, перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя, проводится управляющим для всех жильцов дома, которым была оказана некачественная услуга.

Уточняется, что информация об проведении перерасчета указывается управляющим в счете на оплату услуги с указанием при этом данных о периоде, в течение которого оказывалась услуга несоответствующего качества, суммы и периоде перерасчета. Кроме того, информационное сообщение размещается на собственном веб-сайте управляющего.

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