На Донетчине отметили юных интеллектуалов (Фото). Новости

Сегодня, 12 июня, в Краматорске (Донецкая обл.) отметили юных интеллектуалов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«С огромной радостью отметил юных интеллектуалов – победителей IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам, III этапа Всеукраинского конкурса – защиты научно-исследовательских работ учеников – членов Малой академии наук Украины (МАН) и конкурсов "Талант. Интеллект. Творчество"», – написал он.

По словам главы области, в 2018-2019 учебном году 916 учащихся на уровне области участвовали в предметных олимпиадах. На всеукраинском уровне 42 ученика из Донецкой области получили призовые места: 4 получили диплом первой степени, 9 – второго и 29 – третьей степени.

Кроме того, достойно представило область и Донецкое территориальное отделение МАН Украины. В медальной копилке юных академиков 2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых наград.

Второе и третье места получили школьницы из Донецкой области и на Всеукраинском конкурсе эссе «Дети объединяют Украину», в котором участвовали 1 380 школьников со всей Украины.

Ранее сообщалось, что Александр Куць вручил денежные сертификаты, награды спортсменам и тренерам области, которые показали высокие результаты на всеукраинских и международных соревнованиях.

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