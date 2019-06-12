В Украине за задолженность по коммуналке будут начислять пеню, но жилье забирать не будут, – Рева . Новости

В Украине в случае несвоевременной уплаты за коммунальные услуги будут начислять пеню, но квартиры за долги по коммуналке отбирать не будут. Об этом сегодня, 12 июня, заявил министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства, передает «УНН».

«Что касается пени – это соответствующая норма закона. Это не решение правительства, это решение народных депутатов. Такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня 2019 года. Она небольшая, но я понимаю, насколько неприятно людям вообще представлять себе, что им будут начислять какую-либо пеню. Эта норма будет действовать», – сообщил Рева.

Министр уточнил, что правительство урегулировало вопрос задолженности за доначисления поставщиками газа при назначении субсидии, в результате чего такая задолженность не учитывается.

В то же время, по словам Ревы, практики по отъему квартир не было. «Что касается возможности потери жилья. У нас есть Жилищный кодекс, который запрещает изменять договор жилищного найма в случае, если у человека есть задолженность по жилью. Что касается Гражданского кодекса, который предусматривает имущественную ответственность в случае задолженности по жилью, то у нас нет такой практики, чтобы забирали жилье через суд – разве что по банковским кредитам», – пояснил министр.