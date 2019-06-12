Луганщина: Как выглядит зона разведения сил и средств вблизи КПВВ «Золотое» (Фото). Новости

В Луганской области за 2 года после разведения сил и средств вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» (в 2016 году) украинские военные продвинулись на несколько километров вглубь так называемой «серой зоны». Следовательно, под контроль украинских военных отошло село Катериновка, а также часть населенного пункта Золотое-4, которая была демилитаризована. Сейчас же эта зона контролируется военными ВСУ, где оборудованы позиции, пишет «Радио Свобода».

Здесь украинских военных регулярно обстреливают незаконные вооруженные формирования (НВФ) из крупнокалиберного оружия, различных артиллерийских систем. Мирные жители покинули свои дома, а военные оборудовали оборонительные сооружения.

Два дома, расположенные за КПВВ «Золотое», военные называют «Дома Павлова». Центральная сторона одного из домов смотрит в сторону позиций НВФ. Не так давно в этих домах жили гражданские. Им пришлось покинуть свои дома, потому что НВФ активизировали обстрелы этого направления и появилась угроза жизни.

По словам военных, противник ведет огонь из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Недавно на углу гражданского дома приземлился снаряд, выпущенный из оружия калибра более 120 миллиметров.

Солдаты уверяют, что приходится обороняться и отвечать, потому что НВФ регулярно обстреливают их позиции.

Несмотря на палящее солнце, военные ВСУ стоят на передовых позициях наготове, ведь противник пытается подходить близко к их расположению.

Это так называемая зона разведения. Военные уверяют, что сейчас нецелесообразно отходить с занятых позиций, потому что НВФ, по их словам, зайдут на эту территорию за 40 минут.

Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено.

Позже стало известно, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня.

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