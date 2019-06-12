Донетчина: В прифронтовом городе реконструируют парк на 3 миллиона (Фото). Новости

В прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) реконструируют центральный городской парк. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Торецк Ярослав Руденко, сегодня, 12 июня, передает пресс-служба ВГА.

Так, 12 июня стартовала тендерная закупка относительно реконструкции центрального городского парка Торецка через систему ProZorro. «Совместно с профильными специалистами провел выездное совещание по реконструкции центрального парка города. Вынужден констатировать, что предыдущие решения о передаче функций заказчика, четырехкратные корректировки проектно-сметной документации не дали положительного результата. В этом году мы ничего не будем ждать. Необходимая сумма из городского бюджета выделена. Поэтому, уже сегодня, объявляем процедуру закупки, общей стоимостью 2,9 млн грн», – сообщил Руденко.

Он отметил, что текущее состояние парка требует разъяснения. «Сейчас он является объектом незавершенного строительства, поэтому бюджетные средства (согласно действующему законодательству) не могут быть направлены на его содержание, благоустройство и тому подобное», – уточнил глава ВГА.

«Надеюсь, что будущий подрядчик будет надежным, высококвалифицированным и качественным. Личный контроль за выполнением работ по умолчанию оставляю за собой», – добавил Ярослав Руденко.

По информации пресс-службы, проект планируется завершить до конца текущего года.

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