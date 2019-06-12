В Украине дополнительно направили 1 млрд грн на медучреждения первички. Новости

Кабинет министров Украины перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг первичной медицинской помощи. Сегодня, 12 июня, соответствующее постановление было принято на заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Как сообщается, на середину июня заключено более 27,8 млн деклараций, что составляет 65% от общего количества населения. «При формировании бюджета на первичное звено на 2019 год прогнозировалось, что такое количество деклараций будет на конец года. Чтобы поддержать такой высокий темп трансформации на первичке и закрепить те положительные изменения, которые уже почувствовали врачи и пациенты, возникла необходимость в перераспределении средств», – сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
В ведомстве отмечают, что «каждый украинец впервые получил возможность свободно выбирать семейных врачей, терапевтов и педиатров – 70% довольны специалистом, которого выбрали».
Так, все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу «деньги следуют за пациентом» – теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам. Доход зависит от объема работы. «В эффективных заведениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза. Для многих врачей, медсестер и медбратьев первички это отражается в зарплате более чем 10, 15 и 20 тыс. грн», – отмечается в сообщении.
Перераспределение средств произошло за счет бюджетной программы, предусмотренной для реализации пилотного проекта «Бесплатная диагностика».
Напомним, что первый этап пилотного проекта «Бесплатная диагностика» начнется в июле и предполагает подготовительную работу на уровне медучреждений. Впоследствии перечень бесплатных диагностических услуг, утвержденный Кабмином, будет доступен пациентам в медучреждениях, которые присоединятся к проекту.
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