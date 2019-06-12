Упал возле моста: В ОБСЕ сообщили о смерти мужчины при пересечении линии разграничения. Новости

При пересечении линии разграничения в Луганской области возле моста в Станице Луганской, направляясь к контрольному пункту въезда-выезда (КПВВ), умер мужчина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 12 июня.
«11 июня команда Миссии видела тело мужчины (в возрасте 81-89 лет), лежавшее на земле рядом с дорогой примерно в 20 м к северу от деревянного трапа на мосту в Станице Луганской», – говорится в отчете.
Вдова (75-79 лет) мужчины сообщила, что она вместе со своим мужем шла в направлении подконтрольных украинскому правительству районов, когда он упал возле моста. «Женщина добавила, что у мужчины до этого были проблемы с сердцем. Носильщики перенесли тело на автостоянку, где позднее его осмотрели медицинские работники», – уточняется в отчете.
Напомним, при пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» с наступлением жары перегрев и обезвоживание стали основными проблемами людей, вынужденных долгие часы ждать в очередях.
Как сообщалось ранее, при пересечении линии разграничения на Донбассе с наступлением жары долгое ожидание на КПВВ становится слишком утомительным и опасным для людей.
Читайте также:
- В ОБСЕ рассказали о смерти мужчины на КПВВ «Марьинка»
- Направлялся на неподконтрольную территорию: На КПВВ «Марьинка» скончался пожилой мужчина
- В ОБСЕ сообщили о смерти мирного жителя на КПВВ «Марьинка»
- Пересечение линии разграничения на Донбассе становится слишком утомительным и опасным, – МККК
- На КПП «Горловка» умер мужчина
- Волонтер напомнил о смертях на КПВВ и проблемах с пенсиями на Донбассе
- Правозащитники назвали число смертей при пересечении линии разграничения за 3 месяца
- На одном из КПВВ Донбасса в автомобильной очереди умер мужчина
Комментарии