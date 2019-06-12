Упал возле моста: В ОБСЕ сообщили о смерти мужчины при пересечении линии разграничения. Новости

При пересечении линии разграничения в Луганской области возле моста в Станице Луганской, направляясь к контрольному пункту въезда-выезда (КПВВ), умер мужчина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 12 июня.

«11 июня команда Миссии видела тело мужчины (в возрасте 81-89 лет), лежавшее на земле рядом с дорогой примерно в 20 м к северу от деревянного трапа на мосту в Станице Луганской», – говорится в отчете.

Вдова (75-79 лет) мужчины сообщила, что она вместе со своим мужем шла в направлении подконтрольных украинскому правительству районов, когда он упал возле моста. «Женщина добавила, что у мужчины до этого были проблемы с сердцем. Носильщики перенесли тело на автостоянку, где позднее его осмотрели медицинские работники», – уточняется в отчете.

Напомним, при пересечении линии разграничения на КПВВ «Станица Луганская» с наступлением жары перегрев и обезвоживание стали основными проблемами людей, вынужденных долгие часы ждать в очередях.

Как сообщалось ранее, при пересечении линии разграничения на Донбассе с наступлением жары долгое ожидание на КПВВ становится слишком утомительным и опасным для людей.

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