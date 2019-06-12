На Донетчине в ДТП пострадали почти 50 детей. Один ребенок погиб. Новости

В Донецкой области за 5 месяцев 2019 года произошло 64 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) в которых пострадали дети, из них 47 – с несовершеннолетними. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Так, по информации правоохранителей, 49 маленьких участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, 1 ребенок – погиб. «Авария произошла в Лимане в мае и унесла жизни целой семьи. Мать и отец умерли сразу, 5-летний мальчик позже в больнице. Осталась жива только 10-летняя девочка, но и она находилась в тяжелом состоянии», – напомнили в полиции.
Отмечается, что с началом летних каникул правоохранители продолжают проводить профилактическую работу, в том числе, в детских лагерях, и разъяснять важность соблюдения Правил дорожного движения.
Кроме того, создана туристическая полиция, которая максимально приближена к местам отдыха и может влиять, в том числе, на ситуацию на дороге. «Полиция Донетчины обращается к родителям с просьбой регулярно напоминать детям о соблюдении Правил дорожного движения», – говорится в сообщении.
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