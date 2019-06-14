Приют в Святогорской лавре: Почти 200 переселенцев из Донбасса живут в монастыре. Новости

В течение пяти лет войны курортный городок Святогорск (Донецкая обл.) предоставил убежище нескольким десяткам тысяч беженцев из горячих точек Донбасса. Почти 200 переселенцев до сих пор остаются в Святогорской лавре.

Так, 37-летняя Алена Кулешова в монастыре с 2014 года. Из родного Донецка она вместе с семьей уехала еще в начале войны. Боялась за детей. «К нашему дому подвезли, даже не знаю как правильно называется, гаубицы, кажется. Несколько дней стреляли. Мы немного потерпели и уехали. Это был какой-то бред, в который долгое время не верилось. Даже, когда мы были уже здесь, я долго не могла в это поверить», – рассказала женщина.

По словам Алены, она надеялась в скором времени вернуться домой, поэтому вещей с собой практически не взяла. О мирной жизни в родном Донецке, где у нее была собственная квартира и мелкий бизнес, женщине сегодня напоминают лишь несколько фотографий.

В отличие от донецкой квартиры, в комнате Алены в гостинице для паломников при монастыре, кухни нет. Здесь она живет с двумя сыновьями-подростками и маленькой дочкой. Между тем, женщина благодарна за этот приют. По ее словам, без помощи монастыря, не выжила бы. За комнату Алена не платит, еду, также получает бесплатно. Женщина говорит, что пока работать не может, так как из-за семейных обстоятельств сама заботится о трехлетней дочери Марии.

Фото: Алена Кулешова с дочерью, скриншот видео «Deutsche Welle»

В монастыре беженцы помогают друг другу. Заботятся о них и служители церкви. Особенное внимание уделяют детям, многие из которых пережили психологическую травму во время обстрелов и бегства.

Монахиня Арсения заботится о беженцах, которые живут в монастыре, с начала войны. Она рассказывает, что сложнее всего было во время боев за Славянск, Дебальцево, эскалации в Авдеевке (Донецкая обл.). В самые тяжелые моменты монастырь давал приют одновременно более тысяче беженцев. Выживали за счет пожертвований и помощи волонтеров.

«Конечно, тогда было труднее. Они (беженцы – ред.) по несколько месяцев были в бобмбоубежищах, приезжали грязные, в копоти. Мы переодевали людей, стирали одежду, измеряли давление, ставили капельницы, оказывали разную помощь», – рассказала монахиня.

Сейчас в монастыре остались около 170 переселенцев – пожилые, одинокие люди и многодетные матери. Объединяет их всех одно – мечта об окончании войны.

«Хочется, чтобы был мир, чтобы была возможность воспитывать детей, чтобы у них было полноценное питание, можно было водить их в кружки и ездить отдыхать. Это те вещи, которые раньше были для нас обычными, сейчас начинаешь ценить», – делится Алена Кулешова.

Большие надежды Алена, как и многие на Донбассе, возлагает на новую власть. Верит, что новому президенту удастся закончить войну, а ей вернуться в Донецк. Между тем, во время выборов беженка так и не проголосовала: не нашла денег на дорогу к избирательному участку.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Deutsche Welle»

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