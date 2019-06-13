На Черкащине социально поддерживают переселенцев. Новости

В Черкасской области социально поддерживают переселенцев. На начало июня в области учтено 10 887 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной государственной администрации.

По словам заместителя директора департамента социальной защиты населения ОГА Олега Шимчука, на протяжении последних 4 лет в Украине происходит становление законодательства о правах ВПЛ. Так, в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи ВПЛ внесли дополнения. В результате, из перечня тех лиц, которым пособие не назначали, а речь идет, в частности, о владельцах жилья в других регионах, кроме временно неподконтрольной украинской власти территории, исключили отдельную категорию переселенцев. «Отныне семьи, в составе которых военнослужащие ВПЛ, которые защищают территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в АТО, получили право на денежную помощь независимо от наличия в их собственности жилья на подконтрольной Украине территории», – разъяснил Шимчук.

По его словам, дифференцировали и объем помощи для ВПЛ – лиц с ограниченными возможностями в зависимости от группы, а также повысили общий размер пособия на семью с 2,4 тыс. грн до 3,4 тыс. грн, если в состав семьи входят лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, и до 5 тыс. грн – для многодетных. «Важным изменением стало и увеличение суммы средств на банковских счетах, что учитывается в процессе назначения помощи. Вместо десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 25-кратный», – отметил чиновник.

По данным пресс-службы, в мае денежную помощь получили 2 113 человек. Общая сумма начислений составляет 3,1 млн грн.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10 июня учтены 1 млн 383 тыс. 700 переселенцев из Донбасса и Крыма.

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