В «ДНР» мужчина до смерти избил родную сестру и спрятал труп. Новости

В неподконтрольной украинским властям Крестовке (до переименования – Кировское, Донецкая обл.) 33-летний ранее судимый местный житель убил родную сестру, а труп спрятал. Об этом сегодня, 12 июня, говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что убийство произошло осенью 2018 года. На фоне распития спиртных напитков между братом и сестрой произошел конфликт, женщина скончалась от телесных повреждений. Мужчина арестован и свою вину признал.

«Сидели выпивали с друзьями, поругался с сестрой из-за дома, произошла драка. Я ее побил и уложил на кровать спать. Утром рано встал, ушел на работу, вечером пришел с работы – уже тело было окоченевшее», – рассказал задержанный.

Испугавшись ответственности, мужчина решил избавиться от тела своей сестры. «Не знал, что делать, попросил друга – мы вместе закопали тело за посадкой», – сообщил он.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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