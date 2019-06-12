Луиш Каштру – новый тренер «Шахтера». Новости

ФК «Шахтер» подписал контракт с португальским тренером Луишем Каштру. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года.

Луиш Мануэль Рибейру де Каштру родился 3 сентября 1961 года в Мондройнше, Португалия.

Карьера игрока:

«Униан Лейрия» (1978-1985), «Виеренше» (1981/82), «Витория Гимарайнш» (1985-1987), «Элваш» (1987-1990), «Фафи» (1989/90), «Агеда» (1990-1997).

Карьера тренера:

«Агеда» (1998-2000), «Мельяда» (2000/01), «Эстаррейа» (2001-2003), «Санжуаненсе» (2003/04), «Пенафиел» (2004-2006), Академия «Порту» (2006-2013), «Порту Б» (2013-2014), «Порту» (март – июнь 2014), «Порту Б» (2014-2016), «Риу Аве» (2016-2017), «Шавиш» (2017-2018), «Витория Гимарайнш» (2018-2019).

Луиш Каштру станет 33-м тренером в истории «Шахтера».

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»