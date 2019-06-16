От сдачи жилья до торговли: Как жители Волновахи зарабатывают на войне (Фото). Новости

В жизнь прифронтовой Волновахи (Донецкая обл.) вооруженный конфликт, длящийся уже 5 лет, внес свои коррективы, и некоторые изменения произошли по принципу «кому война, а кому мать родная». Есть ловкачи, которым удается использовать любую ситуацию себе на пользу.

Сюда массово приезжают жители временно неподконтрольных украинской власти территорий, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), но фактически проживающие у себя дома, получать украинские социальные выплаты. Это не всегда получается сделать за один день из-за очередей у банкоматов Ощадбанка. Как следствие – быстрое развитие хваткими местными «бизнесов»: торговля местами в тех же очередях к банкоматам, «волонтерство» за определенное вознаграждение в очередях в различных соцучреждениях; сдача квартир посуточно, почасово и помесячно и других видов «коммерции».

На многих улицах Волновахи, особенно в местах поближе к центру города, часто можно увидеть дома с надписями на калитках и воротах «Сдается квартира посуточно» с контактными данными. Информация того же характера – в объявлениях, расклеенных сплошь и рядом. Масса предложений по сдаче жилья в Волновахе в интернете.

Так, один арендодатель предлагает «двушку» со всеми удобствами в районе автовокзала за 100 грн в сутки с человека. Согласен сдать семье из четырех человек свою недвижимость за 300-350 грн, если на 2 ночи.

Есть хостел, где все удобства, кроме кондиционера, цена – 150 грн в сутки за койко-место.

В сети цены на квартиры с «евроремонтом» колеблются в пределах 450-500 грн/сутки.

Цены на жилье помесячно в Волновахе не отстают от столичных, рассчитывать, что удастся снять дешевле, чем за 6 тыс. грн, не стоит. «Снимаю квартиру с разрешения командира. Квартира однокомнатная, в центральном районе. Плачу 8 тысяч гривен в месяц. На данный момент меня все устраивает, добрые отношения с хозяевами. Но не дешево, конечно», – рассказал украинский военнослужащий Алексей Бондаренко.

Переселенцы из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Алина и Евгений снимают квартиру в Волновахе уже 4 года. «Снимаем и живем здесь, потому что нужно было уезжать, там жили в опасном районе, я все время боялась за дом, за ребенка. Цена – 6 тыс. грн, без евроремонта, но двухкомнатная, в хорошем районе. Муж – таксистом, я уже несколько работ поменяла, сейчас в магазине продавцом работаю. Тут и можно-то устроиться, в основном, только в торговлю», – говорит Алина.

«Приезжаем в Волноваху с мужем получать пенсии, дочь – детские выплаты. Лечимся здесь в больнице, делаем покупки, в том числе – лекарства. Квартиру вот уже несколько лет на 2-3 дня снимаем у одной и той же хозяйки в центре города, условия хорошие. Платим 350 гривен за сутки. Дороговато, но деваться некуда», – рассказала жительница Донецка Татьяна.

Волноваха за годы конфликта наполнилась людьми. При этом часть местных жителей, особенно молодежь, разъехалась в поисках более перспективной, мирной жизни. В то же время население города увеличилось за счет украинских военных различных подразделений, дислоцирующихся в городе на протяжении 5 лет; переселенцев; людей, приезжающих с неподконтрольных территорий сделать покупки или решить социальные вопросы; пассажиров авто- и железнодорожного транспорта, – опять же в большинстве из неподконтрольных городов и сел, – которые используют Волноваху как транзитный пункт, откуда дороги ведут в другие точки Украины.

Все это послужило мощным толчком для развития в городе всевозможной торговли. Кафе, кофейни и бары растут как на дрожжах, открываются рестораны, гостиницы, отели, хостелы, магазины и магазинчики, бутики, сетевые супермаркеты, аптеки.

В разы разросся рынок. Вся торговля, не скрывают «рыночники», держится на приезжих. Например, небольшой бутик на рынке, где продают товары для кондитеров, специи, аксессуары для праздников. «Да, большинство наших клиентов – это приезжие с неподконтрольных территорий. Клиенты говорят, что в Волновахе делать покупки дешевле, и товар лучше, чем у них. Нередко и военнослужащие заходят», – рассказала хозяйка торговой точки Валентина.

Родились схемы спекуляции мебелью, бытовой техникой, стройматериалами, продуктами, медпрепаратами между украинскими городами и неподконтрольными территориями. В этих схемах Волноваха выступает в роли «склада», ведь перевозить за один раз через линию разграничения можно лишь определенное количество товара. Поэтому с разных городов Украины все сначала свозится в Волноваху на «склады», которые предоставляют, с выгодой для себя, местные предприниматели или частные лица, а уже отсюда товар забирают небольшими партиями машины из «ДНР» и везут продавать туда.

«Что касается вопросов продажи мест в очередях, сдачи жилья в аренду и т.д., сотрудники полиции могут принять меры только по обращениям/заявлениями от граждан, а таковых мы не получали. Следственным отделом Волновахского отдела полиции осуществляется досудебное расследование уголовных производств, начатых по обращениям УСЗН Волновахского РГА относительно незаконного получения внутренне перемещенными лицами ежемесячной помощи для покрытия расходов на проживание. То есть, граждане из числа внутренне перемещенных лиц подают в управление социальной защиты населения ложные сведения о наличии недвижимого имущества (жилья) на подконтрольной территории. Досудебные расследования по данным фактам продолжаются», – говорит пресс-офицер Волновахского отдела полиции ГУНП в Донецкой области Татьяна Обуховская.

Источник: БелсатTV