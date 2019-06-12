В пруду в Горловке утонул мужчина. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) в пруду утонул мужчина. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», несчастный случай произошел 11 июня в Центрально-Городском районе, на Короленковском пруду №2. «Спасатели группы водолазно-спасательных работ РСЦ при помощи водолазного снаряжения обследовали 900 кв. м дна водоема, обнаружили и извлекли на берег тело мужчины 1987 года рождения и передали сотрудникам правоохранительных органов», – сообщают в «ДНР».

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